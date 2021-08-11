Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hayriye anası Sabina Toziya, vefat etti.
Beynindeki tümör nedeniyle 8 ay önce ameliyat olan usta oyuncu Sabina Toziya, 75 yaşında hayatını kaybetti.
ACI HABERİ SENARİST DUYURDU
Üzücü haberi sosyal medya hesabından senarist Bahadır Özdener duyurdu.
Özdener "Çok kıymetli Sabina Toziya'yı, Rahmeti Rahman'a uğurladık. Allah'tan annemize rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.ensonhaber
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