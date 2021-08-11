Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hayriye anası Sabina Toziya, vefat etti.

Beynindeki tümör nedeniyle 8 ay önce ameliyat olan usta oyuncu Sabina Toziya, 75 yaşında hayatını kaybetti.

MEDYA 11.08.2021, 08:56
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hayriye anası Sabina Toziya, vefat etti.

ACI HABERİ SENARİST DUYURDU
Üzücü haberi sosyal medya hesabından senarist Bahadır Özdener duyurdu.

"ALLAH'TAN ANNEMİZE RAHMET, AİLESİNE SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ"
Özdener "Çok kıymetli Sabina Toziya'yı, Rahmeti Rahman'a uğurladık. Allah'tan annemize rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.ensonhaber

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