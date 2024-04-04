31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda yüzde 55.48 oy alarak Van Büyükşehir Belediye Başkan'ı seçilen DEM Parti adayı Abdullah Zeydan, “Öncelikle iradesine görkemli bir şekilde sahip çıkan onurlu halkımıza, eş genel başkanlarımıza, Leyla Zana, Ahmet Türk, Başak Demirtaş, vekillerimiz ve tüm partili yoldaşlarımıza, büyük dayanışma gösteren Sn. Demirtaş, Sn. Mızraklı, Sn. Gültan Kışanak, Sn. Figen Yüksekdağ, Sn. Sabahat Tuncel, Sn. Bekir Kaya şahsında zindanlardaki tüm siyasi tutsaklara, adaleti, hukuku, demokrasiyi savunan bütün Türkiye halklarına, basın emekçilerine, en solundan en sağına hukukun ve adaletin yanında duran tüm siyasi parti liderlere, STK temsilcileri ve dayanışma gösteren herkese şükranlarımızı sunarız” ifadelerini kullandı.

Zeydan; “Adaleti ve hukuku esas alan YSK kararı tüm alanlarda hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi, toplumsal barışın sağlanması umutlarını ve birlikte onurlu özgür yaşam iradesini daha da güçlendirmiştir. Artık hizmet zamanıdır. Halkımıza layık hizmetler üreteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” diye kaydetti.