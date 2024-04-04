YSK, Van İl Seçim Kurulu’nun protestolara neden olan mazbata kararını iptal etti. Mazbatanın Abdullah Zeydan’a verilmesi kararından sonra Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğlulları, Van halkına teşekkür mesajı yayınladı.

“VAN HALKI İRADESİNE KAVUŞTU”

DEM Parti Eş Genel Başkanları tarafından yapılan açıklamada, Van halkına teşekkür edilerek, “Ortaya çıkan haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı birlikte itiraz ettik. Birlikte mücadele ettik. Sesimizi, sözümüzü güçlü şekilde her yere duyurduk” denildi.

Açıklamada; “Ortak irade ve mücadelemiz sonuç verdi. Van halkının büyük desteğiyle seçilen Abdullah Zeydan yoldaşımızın Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanlığı kabul edildi. Bu sonucun alınmasında başta onurlu Kürt halkı olmak üzere itiraz eden, dayanışma içerisinde olan, direnen her bir arkadaşımızı, yoldaşımızı selamlıyoruz.

Bu mücadele sayesinde Van halkı iradesine kavuştu. Demokratik hakkın kullanımı esnasında gözaltına alınan ve tutuklanan tüm arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılması çağrısını yapıyoruz. Demokratik hak kullanımının ve adaletin tecelli etmesinin kimseye kaybettirmeyeceği bir kez daha görülmüştür. Van halkıyla dayanışma içerisinde olan muhalefet partileri, emek ve demokrasi güçleri ile halklarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz…” ifadeleri kullanıldı.