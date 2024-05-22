Yılanın aracın motor bölümüne girdiğini fark eden sürücü, yılanı çıkarmak için büyük çaba harcadı. Aracının kapısını açan sürücü, önce yılanı yakalamakta zorlandı ancak ısrarlı çabaları sonucunda yılanın kuyruğunu tutmayı başardı.

Sürücünün kuvvetlice çekmeye başlamasıyla, yılan nihayet aracın konsolundan dışarı çıkarıldı. Tüyler ürpertici anların kamera görüntülerine yansıdığı olayda, sürücünün soğukkanlılığı ve azmi dikkat çekti.

Olay sonrası yılan, herhangi bir zarar görmeden doğaya salındı. Bu ilginç ve tehlikeli durumun, sürücüde ve çevredeki insanlarda büyük bir korku ve şaşkınlık yarattığı gözlendi.