Zuhal Topal'la Yemekteyiz Evren Bey Kimdir?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı tüm heyecanıyla devam ediyor. Her hafta farklı yarışmacıların yarıştığı yemek programında yarışmacıların da kimler olduğu merakla araştırılıyor. Peki yeni yarışmacılardan Evren bey kimdir?

Kim Kimdir? 03.10.2022, 16:48 03.10.2022, 16:50
Zuhal Topal'la Yemekteyiz Evren Bey Kimdir?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı tüm heyecanıyla devam ediyor. Her hafta farklı yarışmacıların yarıştığı yemek programında yarışmacıların da kimler olduğu merakla araştırılıyor. Peki yeni yarışmacılardan Evren bey kimdir?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 

EVREN BEY KİMDİR?

30 yaşında olan yarışmacı yarışmaya Bursa'dan katılıyor. Yemeklerinin lezzetli olduğunu sürekli dile getiren yarışmacının günündeki performansı merakla bekleniyor.

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12. Leeds United 7 9
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