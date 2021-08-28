Yunus Emre Vural kimdir, nereli ve kaç yaşında?

1990 yılında Bursa’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Bursa’da tamamladı. 2012 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını bitirdi.

2014 yılında Adana Göç İdaresi’nde uzmanlık yaptı. 2015 yılı Mart ayında Bursa Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Ordu ili Korgan ilçesinde vekâleten kaymakamlık yürüttü. 2016 yılında Paris Sorbonne Üniversitesi’nde bir süre Fransızca eğitimi aldı.

2017-2018 yıllarında Kırıkkale-Sulakyurt, 2018-2020 yıllarında Malatya-Doğanyol Kaymakamı olarak çalıştı. 28.07.2020 tarihinde Delice Kaymakamlığı görevine başladı.

16.11.2020 tarihli İçişleri Bakanlığının Onayı ile Sivrice Kaymakamı olarak geçici görevlendirilen VURAL, 25.11.2020 tarihinde ilçemizdeki görevine başlamıştır.