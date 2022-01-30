Yalnız Kurt dizisi Esra kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Yalnız Kurt dizisi ilk bölümüyle reytinglerde yerini almayı başardı. Dizinin oyuncuları da merak ediliyor. Peki Yalnız Kurt dizisi oyuncularından Esra kimdir?
Yalnız Kurt dizisi ilk bölümüyle reytinglerde yerini almayı başardı. Dizinin oyuncuları da merak ediliyor. Peki Yalnız Kurt dizisi oyuncularından Esra kimdir?
Esra
Benim adım Esra Türkmen… Babam karanlık işlere bulaşmış bir adamdı; hem kendisinin hem annemin ölümüne sebep oldu. Henüz on iki yaşındaydım. Viking tuttu elimden… Korudu, okuttu, öğretti, beni bir Yetim Kurt olarak, bu ülkeye hizmet etmem için yetiştirdi. Yetim Kurtların hayatında aşka yer yok dedi. Ama ben dinlemedim; âşık oldum.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|22
|48
|2. 1461 Trabzon FK
|22
|46
|3. Sivas Belediyespor
|22
|41
|4. Bodrumspor
|22
|40
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|22
|40
|6. Afjet Afyonspor
|21
|38
|7. Somaspor
|21
|38
|8. Çorum FK
|22
|37
|9. Silahtaroğlu Vanspor FK
|21
|35
|10. Ankaraspor
|22
|32
|11. Serik Belediyespor
|22
|29
|12. İnegölspor
|22
|28
|13. Etimesgut Belediyespor
|22
|26
|14. Diyarbekirspor
|22
|25
|15. Turgutluspor
|22
|23
|16. Sarıyer
|22
|21
|17. Adıyaman FK
|21
|19
|18. Ergene Velimeşespor
|22
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|22
|12
|20. Niğde Anadolu FK
|22
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|23
|54
|2. Konyaspor
|22
|45
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
|23
|37
|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
|7. Hatayspor
|23
|36
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Gaziantep FK
|22
|32
|10. Sivasspor
|23
|31
|11. Kayserispor
|23
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Kasımpaşa
|23
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|23
|27
|16. Giresunspor
|23
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12