Üç Kız Kardeş Rüçhan kimdir? Kaç yaşında?
Ekranların yeni dizisi Üç Kız Kardeş'in oyuncularının aslen kim oldukları merakla araştırılıyor. Peki dizi oyuncularından Rüçhan aslen kimdir?
Ekranların yeni dizisi Üç Kız Kardeş'in oyuncularının aslen kim oldukları merakla araştırılıyor. Peki dizi oyuncularından Rüçhan aslen kimdir?
VEDA YURTSEVER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?
Veda Yurtsever, 5 Eylül 1969 tarihinde Bingöl'de dünyaya gelmiştir. Yüksek öğretim eğitimini Eskişehir Devlet Konservatuvarında tamamlamıştır. Çocukluğu ve gençliği, Bingöl, İstanbul ve Diyarbakır arasında geçmiştir.
Başak burcu özelliklerine sahip olan Veda Yurtsever, 1.67 metre uzunlukta ve 57 kilogram ağırlıktadır.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|26
|63
|2. Konyaspor
|26
|50
|3. Adana Demirspor
|26
|44
|4. Başakşehir
|26
|44
|5. Fenerbahçe
|26
|43
|6. Beşiktaş
|26
|41
|7. Alanyaspor
|26
|40
|8. Hatayspor
|26
|39
|9. Kayserispor
|26
|38
|10. Karagümrük
|26
|36
|11. Gaziantep FK
|25
|35
|12. Sivasspor
|26
|34
|13. Galatasaray
|26
|32
|14. Antalyaspor
|26
|31
|15. Kasımpaşa
|26
|29
|16. Göztepe
|26
|28
|17. Giresunspor
|26
|26
|18. Rizespor
|26
|23
|19. Altay
|26
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|25
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|25
|52
|2. Ümraniye
|25
|49
|3. Erzurumspor
|25
|44
|4. Bandırmaspor
|25
|43
|5. İstanbulspor
|24
|42
|6. Eyüpspor
|24
|42
|7. Samsunspor
|24
|39
|8. Boluspor
|23
|34
|9. Adanaspor
|25
|34
|10. Manisa Futbol Kulübü
|25
|33
|11. Tuzlaspor
|23
|31
|12. Keçiörengücü
|24
|31
|13. Gençlerbirliği
|25
|30
|14. Menemen Belediyespor
|25
|29
|15. Kocaelispor
|24
|28
|16. Bursaspor
|24
|24
|17. Denizlispor
|25
|24
|18. Altınordu
|25
|22
|19. Balıkesirspor
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|26
|63
|2. Liverpool
|25
|57
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|26
|46
|5. West Ham United
|26
|42
|6. Arsenal
|23
|42
|7. Wolverhampton Wanderers
|24
|40
|8. Tottenham
|23
|39
|9. Brighton
|25
|33
|10. Southampton
|25
|32
|11. Leicester City
|23
|27
|12. Aston Villa
|24
|27
|13. Crystal Palace
|25
|26
|14. Brentford
|26
|24
|15. Leeds United
|24
|23
|16. Everton
|23
|22
|17. Newcastle
|24
|22
|18. Watford
|24
|18
|19. Burnley
|22
|17
|20. Norwich City
|25
|17