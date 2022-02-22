Üç Kız Kardeş Mesut kimdir?

Ekranların yeni dizisi Üç Kız Kardeş'in oyuncularının aslen kim oldukları merakla araştırılıyor. Peki dizi oyuncularından Mesut kimdir? Kaç yaşında?

DEMİRCAN KAÇEL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Tiyatro ve dizi film oyuncusu. 1999, İstanbul doğumlu. Güzel Sanatlar ve Spor Lisesini bitirdikten sonra Folkart Academy Tiyatro Atölyesinde oyunculuk eğitimi aldı.

Tiyatro çalışmaları yanı sıra kamera önü oyunculuğuna 2019 yılında yayınlanan Tek Yürek dizisinde yer alarak başladı.

2021’de Mavera ve Yalancılar ve Mumları dizilerinde oynadı. 2022’de rol aldığı Üç Kız Kardeş dizisinde Mesut karakterini canlandırdı. Yeni projelerde eyer almayı sürdürmektedir.ax