Tozkoparan İskender Savaş Hoca kimdir? Kaç yaşında?

TRT ekranlarının sevilerek seyredilen dizinin oyuncularının aslen kim olduğu merak ediliyor. Peki dizi oyuncularından Savaş hoca kimdir?

Mehmet Emin Kadıhan Kimdir?

Rolü:

Savaş Hoca

Karakter Açıklaması:

Merhabalar. Ben Savaş. Matematik öğretmeniyim. Sayılarla yaşadığım için oldukça dakik ve disiplinli biriyim. Bu yüzden Rafet Bey tarafından çok sevilirim. Bedavadan okçuluk 1dersleri veririm. İnşallah beni gerçekten seviyordur; iyi niyetimi kullanıyorsa çok teessüf ederim.