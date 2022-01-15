Survivor Evrim kimdir? kaç yaşında? nereli? 2022

Survivor yarışması kaldığı yerden devam ediyor. Bu yılda zorlu geçecek yarışmanın ünlüler ve gönüllüler kadrosunda kimlerin olacağı merak ediliyor.

Evrim Keklik Kimdir?

14 Mart 1991 doğumlu Türk voleybolcu, televizyon kişisidir. 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Evrim Keklik, baba tarafından aslen Çankırılıdır.

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunudur. ... Şu an bir takımda yüzme antrenörlüğü yapan Evrim Keklik aynı zamanda sualtı hokeyiyle ilgilenmektedir.