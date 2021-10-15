Sevda Baş Kimdir? Sevda Baş Boyu Kilosu Nedir? Sevda Baş Burcu Nedir? Aşk Mantık İntikam Zeyno Kim?
Sevda Baş kimdir? Aşk Mantık İntikam Zeyno kim? Aşk Mantık İntikam Zeynep kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? Oynadığı diziler. Burcu, boyu ve kilosu. İnstagram adresi. Hakkında bilgiler içeren biyografi yazısı.
Sevda Baş şu sıralar Aşk Mantık İntikam dizisinde Zeyno karakterini canlandırıyor. Diziyi izleyenler yan karakterlerden birisi olmasına rağmen diziye büyük renk kattığı görüşünde. Oyunculuğu ile de diziyi izleyenlerin takdirini kazanmış durumda. Bu nedenle kendisi hakkında arama motorlarında araştırılan çok sayıda konu var. Yeni yüzlerden birisi olması sebebi ile hakkında bilgi bulmak oldukça zor olsa da elimizden geldiğince oyuncuyu sizlere tanıtmaya çalışacağız. Yeni bilgiler edindikçe de yazımıza eklemeler yağacağımızı şimdiden hatırlatalım.
Sevda Baş 1996 İstanbul doğumludur. Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur.
2020 yılında Yazar adlı tiyatro oyununda sahne alan Sevda Baş, kameralar karşısına ilk kez 2018 yılında ‘Kanaga’ adlı dizi ile geçti. Bu dizide öğrenci rolü ile yer aldı.
İnstagram Adresi
Güzelliği ve sempatik tavırları ile dikkatlerin her daim üzerinde olduğu genç oyuncu hakkında maalesef ki şimdilik bilgiler oldukça kısıtlı. İnstagram adresinden kendisini takip edebilmeniz için adresini yazımıza ekliyoruz. İnstagram’ı aktif şekilde kullanan oyuncunun bu yazının hazırlandığı sırada 32.300 takipçisi bulunmaktadır. Bu sayının Aşk Mantık İntikam dizisinin bölümleri ilerledikçe de hızla artması beklenmektedir.
İnstagram Hesap Adresi https://www.instagram.com/sevdatta/
kaynak:dizianaliz
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