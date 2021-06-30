Kamuoyunda Elmalı davası olarak bilinen ve şüphelilerin serbest kalması ile birlikte sosyal medyada adeta infial yaratan olayın ardından ünlü isimler yaptıkları istismar açıklamaları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Elmalı davası sonrasında çocukken cinsel istismara uğradığını açıklayan ilk isim Hafsanur Sancaktutan olmuştu. Hemen ardından da güzel oyuncu Seray Kaya yaşadığı istismar olayını sosyal medya hesabından anlattı. Peki Seray Kaya kimdir, kaç yaşında? Seray Kaya neden gündemde?

Arkadaşımın babası defalarca istismar etti

Elmalı davası kamuoyunda infial yaratırken ünlü oyuncular peş peşe yaptıkları istismar açıklamaları ile herkesi şok etti. Hafsanur Sancaktutan’ın ardından Seray Kaya da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak cinsel istismara uğradığını itiraf etti. 30 yaşındaki Seray Kaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma “Ben de Çocuktum” başlığını atarken devamında ise, "Aileme anlatamayacak kadar çok korkmuştum ve sustum. Arkadaşımın babası tarafından defalarca uğradığım istismarın suçlusu ben değilim" dedi. Güzel oyuncu açıklamasının devamında "Artık korkmuyorum. Birbirimizin sesi olmaya, sesini duyuramayan, istismara uğrayan çocuklar için ses olmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Seray Kaya kimdir, kaç yaşında nereli?

Seray Kaya 4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk eğitimini Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde alan güzel oyuncu, aynı zamanda tiyatro oyuncusu İsmet Üstekin’den de özel oyunculuk dersi aldı. 2012 yılında Huzur Sokağı isimli diziyle oyunculuk hayatına başlayan Seray Kaya özellikle Kocamın Ailesi isimli dizide Kırmızı Şapkalı Kız rolüyle dikkatleri üzerine çekti. Seray Kaya daha sonra gülümse yeter ve kadın dizilerinde rol aldı.yeniakit