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Sedat Peker'in bahsettiği Ahmet Bağdat kimdir?

Sedat Peker'in tweetinde bahsetmiş olduğu Ahmet Bağdat Kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Kim Kimdir? 18.08.2021, 13:19
Sedat Peker'in bahsettiği Ahmet Bağdat kimdir?

Sedat Peker'in tweetinde bahsetmiş olduğu Ahmet Bağdat Kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Sedat Peker'in tweetinde bahsetmiş olduğu Ahmet Bağdatlı kimdir? Ahmet Bağdatlı nereli? Ahmet Bağdatlı kaç yaşında? Ahmet Bağdatlı kimdir? Sedat Peker, tweetinde Ahmet Bağdatlı hakkında, "Sadece duyduklarımdan bir örnek vermek isterim. Ahmet Bağdatlı isminde uzun yıllar Afrika'da olan bir fetöcü var. Kemalettin Özdemir Afrika imamıyken orada bir derneğin başkanlığını yapıyordu." ifadelerini kullandı. Ahmet Bağdatlı hakkında sosyal medyada pek fazla bilgi bulunmamaktadır.

Kaynak:Turkua Gazetesi

#Ahmet Bağdat
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