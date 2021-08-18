Sedat Peker'in bahsettiği Ahmet Bağdat kimdir?
Sedat Peker'in tweetinde bahsetmiş olduğu Ahmet Bağdat Kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Sedat Peker'in tweetinde bahsetmiş olduğu Ahmet Bağdat Kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Kaynak:Turkua Gazetesi
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