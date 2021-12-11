Şarkılar Bizi Söyler konuklarından Tarık Mengüç kimdir? kaç yaşında nereli?
Ekranların sevilerek eğlenerek seyredilen programının konukları kimler herkes merak ediyor. Bu geceki konuklar kimler olacak hangi ünlüler programa renk verecek? İzleyiciler konukları çok merak eder oldu. Peki akşamın önemli konukları kimler?
Ekranların sevilerek eğlenerek seyredilen programının konukları kimler herkes merak ediyor. Bu geceki konuklar kimler olacak hangi ünlüler programa renk verecek? İzleyiciler konukları çok merak eder oldu. Peki akşamın önemli konukları kimler?
TARIK MENGÜÇ KİMDİR?
Roman ve müzisyen bir ailenin çocuğu olan Mengüç, çeşitli işlerde çalışırken arta kalan zamanlarında da müzik eğitimi almıştır.
2004 yılında "Şakşuka" isimli albümünden, aynı ismi taşıyan şarkısıyla çıkış yapmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|16
|36
|2. Hekimoğlu Trabzon
|16
|34
|3. Sivas Belediyespor
|16
|30
|4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|16
|30
|5. Afjet Afyonspor
|16
|28
|6. Çorum FK
|16
|28
|7. Bodrumspor
|16
|27
|8. Ankaraspor
|16
|26
|9. Somaspor
|16
|26
|10. Silahtaroğlu Vanspor FK
|16
|26
|11. İnegölspor
|16
|24
|12. Serik Belediyespor
|16
|23
|13. Etimesgut Belediyespor
|16
|20
|14. Diyarbekirspor
|16
|18
|15. Turgutluspor
|16
|18
|16. Sarıyer
|16
|15
|17. Ergene Velimeşespor
|16
|11
|18. Adıyaman FK
|16
|10
|19. Kahramanmaraşspor
|16
|6
|20. Niğde Anadolu FK
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|15
|39
|2. Hatayspor
|16
|29
|3. Konyaspor
|15
|27
|4. Fenerbahçe
|15
|27
|5. Başakşehir
|15
|25
|6. Alanyaspor
|15
|24
|7. Galatasaray
|15
|23
|8. Karagümrük
|15
|22
|9. Beşiktaş
|15
|21
|10. Adana Demirspor
|15
|20
|11. Sivasspor
|15
|19
|12. Giresunspor
|15
|19
|13. Kayserispor
|15
|19
|14. Altay
|16
|18
|15. Antalyaspor
|15
|18
|16. Gaziantep FK
|15
|18
|17. Göztepe
|15
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|15
|14
|19. Kasımpaşa
|15
|11
|20. Rizespor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|15
|30
|2. Erzurumspor
|14
|28
|3. Ümraniye
|14
|27
|4. Eyüpspor
|14
|27
|5. Bandırmaspor
|14
|25
|6. Kocaelispor
|15
|23
|7. Gençlerbirliği
|15
|23
|8. Samsunspor
|14
|22
|9. Tuzlaspor
|13
|21
|10. İstanbulspor
|14
|20
|11. Boluspor
|14
|19
|12. Adanaspor
|15
|19
|13. Menemenspor
|14
|18
|14. Bursaspor
|14
|17
|15. Manisa FK
|15
|17
|16. Denizlispor
|15
|15
|17. Ankara Keçiörengücü
|14
|14
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|15
|35
|2. Liverpool
|15
|34
|3. Chelsea
|15
|33
|4. West Ham
|15
|27
|5. Tottenham
|14
|25
|6. M. United
|15
|24
|7. Arsenal
|15
|23
|8. Wolverhampton
|15
|21
|9. Brentford
|16
|20
|10. Brighton
|15
|20
|11. Aston Villa
|15
|19
|12. Leicester City
|15
|19
|13. Everton
|15
|18
|14. Crystal Palace
|15
|16
|15. Leeds United
|15
|16
|16. Southampton
|15
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|14
|10
|19. Newcastle
|15
|10
|20. Norwich City
|15
|10