Şarkılar Bizi Söyler konuklarından Tarık Mengüç kimdir? kaç yaşında nereli?

Ekranların sevilerek eğlenerek seyredilen programının konukları kimler herkes merak ediyor. Bu geceki konuklar kimler olacak hangi ünlüler programa renk verecek? İzleyiciler konukları çok merak eder oldu. Peki akşamın önemli konukları kimler?

TARIK MENGÜÇ KİMDİR?

Roman ve müzisyen bir ailenin çocuğu olan Mengüç, çeşitli işlerde çalışırken arta kalan zamanlarında da müzik eğitimi almıştır.

2004 yılında "Şakşuka" isimli albümünden, aynı ismi taşıyan şarkısıyla çıkış yapmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.