Sadakatsiz Volkan kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Sadakatsiz dizisinin oyuncuları merakla araştırılıyor. Peki dizi oyuncularından Volkan kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

CANER CİNDORUK KİMDİR?

1980 yılında, Adana'da doğdu. Babası Zafer Doruk'dur. İki kardeşi de oyuncu olan ve babası öykü kitapları yazan Cindoruk, ailesinin de etkisiyle tiyatroya yöneldi. Çukurova Üniversitesinde işletme okudu.