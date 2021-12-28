Sabahların Sultanı Seda Sayan Yunus Emre kimdir?

Sabahların Sultanı Seda Sayan programı sevenlerin çeşitli sebeplerle evlenemediği için başvurdukları bir program her hafta heyecanlı geçen programda bu hafta neler olacağı merak ediliyor.

Yunus Emre Kimdir?

Yunus Emre sevdiğiyle evlenemediği için Seda Sayan programına başvuru yaptı. Ailelerini ikna etmek için programa katılan gençler Seda Sayan'dan yarım bekliyor. Yeni haftada programa katılan Yunus Emre ve kız arkadaşı evleenebilecekler mi? Şimdi herkes bunun cevabını bekliyor.