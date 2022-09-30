Sabahların Sultanı Seda Sayan Nurgül Kimdir?

Sabahların Sultanı Seda Sayan programı hafta içi her gün tüm heyecanıyla devam ediyor. Peki Nurgül kimdir? Konusu nedir?

Nurgül sevdiği erkekle evlenemiyor. Ailelerin onay vermediği bu ilişkiye çare bulunacak mı?

Şimdi herkes bu konuya çare bulunacak mı sorusunun cevabını merak ediyor.