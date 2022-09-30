Sabahların Sultanı Seda Sayan Nurgül Kimdir?

Sabahların Sultanı Seda Sayan programı hafta içi her gün tüm heyecanıyla devam ediyor. Peki Nurgül kimdir? Konusu nedir?

Kim Kimdir? 30.09.2022, 09:47 30.09.2022, 10:24
Sabahların Sultanı Seda Sayan Nurgül Kimdir?

Sabahların Sultanı Seda Sayan programı hafta içi her gün tüm heyecanıyla devam ediyor. Peki Nurgül kimdir? Konusu nedir?

Nurgül sevdiği erkekle evlenemiyor. Ailelerin onay vermediği bu ilişkiye çare bulunacak mı?

Şimdi herkes bu konuya çare bulunacak mı sorusunun cevabını merak ediyor.

Yorumlar (30)
Abdullah Tuti 7 ay önce
Nurgül den ev hanımı emreyle eş olmaz zıt karekterler
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Orhan 7 ay önce
Emre köprüden önce son çıkıştasın nurgülü bırak gitsin ondan bişe olmaz.
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Gulay 8 ay önce
Yasen ne terbiyesiz şeysin sen ne saygısızlık on kadın bulur emre ama anne 1 tane seninde evl
Sen nasil bir kadınsın sende bir annesin senin önceliğin evladın olmalı ve Emre senden küçük sen ablası gi duruyorsun evrenin yanında Allaha büyük konuşmayayım seningibi seviyesiz gelin istemem
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Zeynep Haşim 8 ay önce
Gelin adayı Nurgül kayınvalide adayına Sen diyor Büyüklere Siz diye hitap edilir Kadın diyor Bunlar yanlış konuşmalar.Kayınvalide aşağıda gelin adayını aşağılayıcı konuşmalar yapıyor Bu da yanlış konuşmadır.İnsanlar birbirini sevmese istemese de saygılı seviyeli olmaları gerekir.Bunlar evlense bile sonu ayrılık
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Eyp 8 ay önce
Merhaba Gülay hanım neden öyle düşünüyorsun
Nurgül çok güzel ve seksi bir kadin
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Nurgül 7 ay önce
Nurgül kaç yaşında
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Ferdi 8 ay önce
Gülay hanım boş yapmayın çocuk sevmiş aşık olmuş sen karsindakine ne kadar iyi yada kötü olursan reaksiyon olarak onu görürsün aşkta yaşın önemi olmaz bugün Nihat Hatipoğlu bile 30 yaş küçük biriyle evlendiyse bu çocukların arasındaki 3 5 yaş göze batmaz eğer gerçekten oğlunun mutluluğunu isteyen bir anne olsaydı sevenleri birleştirirdi bu sadece kadın oğlunu kıskandığı başka kadın olmasın diye hayatında kendinden başka kıskanıyor olabilir doğal birşey ama çocuğu ölene dek bekar kalmayacak nurgül olmasa Ayşe olacak onada bir küp bulur bu kadın olaylara objektif bakarsanız anlayabilirsiniz herseyi
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halil 7 ay önce
bence nurgul cok seviyeli bir bayan nazli hanim damarina basiyor kiz gercekten cok edep adap biliyor bence biraz daha boyle devam ederse nazli hanim emreyi kaybedecek onlar birbirlerini cok seviyor ve cok yakusitorlar bir omur boyu mutluluklar
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