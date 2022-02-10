Sabahların Sultanı Seda Sayan İklim kimdir?

Hafta içi her gün sabahları STAR TV ekranlarında seyircileriyle buluşan Sabahların Sultanı Seda Sayan programının konusu çeşitli sebeplerle evlenemeyenlere çare bulup evlendirmek.

İklim Kimdir? Konusu Nedir?

Sabahların Sultanı Seda Sayan programına katılan İklim daha önce evlilik yaptığı için Onur'un ailesi İklimi istemiyor. Peki aileler orta yolu bulacak mı?