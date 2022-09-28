Sabahların Sultanı İlknur Kimdir?

STAR TV ekranlarının sabah programı tüm izleyicileri ekrana kilitliyor. Sevenlerin kavuşmak için çare bulmaya geldiği programa yeni çiftler katılıyor. İzleyiciler yeni çiftlerin kim olduğunu merakla araştırıyor.

SABAHLARIN SULTANI

İKLNUR KİMDİR?

Seda Sayan'dan çare bulmaya gelen İlknur 34 yaşında aslen İstanbul'lu olan genç kızın tek istediği Seda Sayan'ın dertlerine çare bulması.