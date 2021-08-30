Osman Oğuz Ekşi kimdir, nereli ve kaç kaşında?



Osman Oğuz EKŞİ, 1992 yılında Antalya'ya bağlı Manavgat ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Antalya’da tamamlayan Ekşi, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden, 1 yıl İngilizce hazırlık eğitiminin ardından 3 yılda tamamlayarak 2014 yılında mezun oldu. 2015 yılının Ağustos ayında Isparta Kaymakam Adayı olarak göreve başlayan Kaymakam Ekşi, sırasıyla Burdur'un Bucak ve Kırşehir'in Mucur ilçelerinde refiklik stajını tamamladı. Ekşi, İzmir'e bağlı Karaburun, Isparta'ya bağlı Gelendost ile Burdur Karamanlı ve Kemer ilçelerinde Kaymakam vekilliği görevinde bulundu. 8 ay Fransa’da Fransızca dil eğitimi aldı. Gümüşhane ili Şiran Kaymakamlığı görevinin ardından Cumhurbaşkanlığının 14/07/2020 tarih ve 2020/362 sayılı Kararnamesi ile Hanak İlçe Kaymakamlığına atandı.Yeterli derecede İngilizce ve Fransızca bilen Kaymakam Osman Oğuz Ekşi bekardır.



Mesleki Kariyeri

Burdur İli Bucak Kaymakam Refikliği,

Kırşehir İli Mucur Kaymakamlığı Refikliği,

İzmir İli Karaburun Kaymakam Vekilliği,

İsparta İli Gelendost Kaymakam Vekililği,

Burdur İli Karamanlı Kaymakam Vekililği,

Burdur İli Kemer Kaymakam Vekilliği,

Gümüşhane İli Şiran Kaymakamlığı,

Ardahan İli Hanak Kaymakamlığı.