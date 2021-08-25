Necdet Uçar kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Kimdir?

1986 yılında Adana’da doğdu. İlkokulu Adana Birinci İnönü İlkokulu’nda, Ortaokulu Adana Sakarya İlköğretim Okulu’nda, Liseyi Adana İncirlik Lisesi’nde tamamladı. 2012 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü‘nden mezun oldu. Kaymakam Necdet UÇAR evlidir.



Kariyeri



2013 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu İçişleri Uzman Yardımcılığı sınavını kazanarak İçişleri Bakanlığında İçişleri Uzman Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. İçişleri Uzman Yardımcısı olarak görevine devam ederken İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Mülki İdare Amirliği mesleğine Kütahya Kaymakam Adayı olarak başladı.Sırasıyla Kütahya Valiliği‘nde İl Merkez stajı, Beypazarı ve Alaplı Kaymakamlığı‘nda refiklik stajı, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda ve Diyarbakır Valiliği’nde teftiş stajını tamamladı. Daha sonra sırasıyla Kabataş, Dazkırı ve İbradı Kaymakam Vekilliği yaptı. 2018 yılında 8 ay süreyle İngiltere’de eğitim, inceleme ve araştırmalarda bulundu. İngiltere’nin Güvenlik sistemini yerinde inceledi. Geçici Köy Koruculuğu adlı Kaymakamlık tezi de bulunan Kaymakamımız Sayın Necdet UÇAR Kaymakamlık kursunu başarı ile tamamlayarak 23.10.2018 tarihinde Kabadüz Kaymakamı, 27.07.2020 tarihinde ise Çelikhan Kaymakamı olarak görevine başlamıştır.