Muhammed Nur Nahya kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit edebilen 24 yaşındaki genç, işe mizah katarak sosyal medyada Erdoğan'ı taklit ettiği içerikleri hazırlayıp paylaşıyor.

Nahya'nın bu paylaşımları da sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi görüyor. Nahya, korona virüs tedavisi gören Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karantina sürecine ilişkin çektiği videoyla bir kez daha gündeme geldi.

“7 yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit ediyorum”

Lisede okuduğu dönemden beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taklit ettiğini söyleyen 24 yaşındaki Muhammed Nur Nahya, “Lisede arkadaşlar arasında yapıyordum. Aslında bu yaklaşık 7 yıllık bir serüven.