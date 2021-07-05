Melisa Döngel kimdir? Melisa Döngel kaç yaşında? Melisa Döngel nereli?
Melisa Döngel, 25 Ekim 1999 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir.
Melisa Döngel, 25 Ekim 1999 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Rus kökenli bir anneye sahip olduğu için iyi derecede Rusça konuşabilmektedir. Spora karşı ilgili olan Döngel, voleybol ve buz pateni ile yakından ilgilenmektedir.
‘Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi’nde oyunculuk üzerine eğitim almıştır. Sonrasında ‘Hilal Saral Oyunculuk Atölyesi’nde kamera önü dersleri de alarak kendisini bu alanda geliştirmiştir.
Kameralar karşısına ilk kez 2014 yılında ‘Elif’ dizisi ile geçmiş ve buradaki başarısıyla ün edinmiştir. Ayrıca bu süreçte Cengiz Kurtoğlu’nun Yak isimli şarkısının video klibi ile izleyici karşısına çıkmıştır.
Akrep burcu özelliklerine sahip olan Melisa Döngel, 1.74 metre uzunlukta ve 54 kilogram ağırlıktadır.
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