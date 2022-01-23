Kim Milyoner Olmak İster Ali bey kimdir? 23 Ocak Pazar 2022

Kim Milyoner Olmak İster yarışması tüm heyecanıyla devam ediyor. Farklı farklı karakterlerin konuk olduğu yarışmanın yarışmacılarının kim olduğu merak ediliyor.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacılarından Ali bey heyecanlı konuşması ve kahkahasıyla ünlü sunucu Kenan İmirzalioğlu'da güldürmeyi başardı. Ali beyin sorularda ne kadar başarılı olacağı merak ediliyor.