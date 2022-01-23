Kim Milyoner Olmak İster Ali bey kimdir? 23 Ocak Pazar 2022
Kim Milyoner Olmak İster yarışması tüm heyecanıyla devam ediyor. Farklı farklı karakterlerin konuk olduğu yarışmanın yarışmacılarının kim olduğu merak ediliyor.
Kim Milyoner Olmak İster yarışması tüm heyecanıyla devam ediyor. Farklı farklı karakterlerin konuk olduğu yarışmanın yarışmacılarının kim olduğu merak ediliyor.
Kim Milyoner Olmak İster yarışmacılarından Ali bey heyecanlı konuşması ve kahkahasıyla ünlü sunucu Kenan İmirzalioğlu'da güldürmeyi başardı. Ali beyin sorularda ne kadar başarılı olacağı merak ediliyor.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|21
|48
|2. 1461 Trabzon FK
|21
|43
|3. Sivas Belediyespor
|21
|40
|4. Afjet Afyonspor
|20
|37
|5. Bodrumspor
|21
|37
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|21
|37
|7. Somaspor
|20
|35
|8. Çorum FK
|21
|34
|9. Silahtaroğlu Vanspor FK
|20
|32
|10. Ankaraspor
|21
|31
|11. Serik Belediyespor
|21
|29
|12. İnegölspor
|21
|27
|13. Diyarbekirspor
|21
|25
|14. Etimesgut Belediyespor
|21
|25
|15. Turgutluspor
|21
|23
|16. Adıyaman FK
|20
|19
|17. Sarıyer
|21
|18
|18. Ergene Velimeşespor
|21
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|21
|12
|20. Niğde Anadolu FK
|21
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|23
|51
|2. Konyaspor
|22
|45
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
|23
|37
|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
|7. Hatayspor
|23
|36
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Gaziantep FK
|22
|32
|10. Sivasspor
|23
|31
|11. Kayserispor
|23
|31
|12. Galatasaray
|23
|30
|13. Karagümrük
|23
|30
|14. Kasımpaşa
|23
|27
|15. Göztepe
|23
|27
|16. Giresunspor
|23
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|45
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Tottenham
|20
|37
|7. Arsenal
|21
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12