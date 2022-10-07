Karşı Karşıya Songül kimdir?
Hafta içi her gün ekranlarda yerini alan Karşı Karşıya da farklı konulara çare bulunmaya çalışılıyor. Programın yeni konuları ve konukları merak ediliyor. Peki programın yeni konuklarından Songül kimdir? Konusu nedir?
Hafta içi her gün ekranlarda yerini alan Karşı Karşıya da farklı konulara çare bulunmaya çalışılıyor. Programın yeni konuları ve konukları merak ediliyor. Peki programın yeni konuklarından Songül kimdir? Konusu nedir?
KARŞI KARŞIYA SONGÜL KİMDİR?
Songül'ün Fatma'nın eski eşiyle görüştüğü iddia ediliyor. Olanları inkar eden 38 yaşındaki kadın Erkal ile yüz yüze. Herkes aralarında ki sorunların çözülmesini bekliyor.
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|8
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|6
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|6
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|3
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|3
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|2
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|P
|1. Arsenal
|8
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|8
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|8
|17
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|8
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