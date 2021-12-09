Kaderimin Oyunu dizisi Harun kimdir? Müfit Kayacan kimdir? kaç yaşında nereli?

Yeni başlayacak olan dizi konusu ve oyuncularının kimler olacağı konusunda merak uyandırıyor. Peki Kaderimin Oyunu dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Dizinin konusu nedir? Set çekimleri yapıldı mı?

MÜFİT KAYACAN KİMDİR?

17 Ocak 1959 günü Antalya'nın Kaş ilçesinin Yeşilköy beldesinde dünyaya gelmiştir. Adana Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunudur. 1983 yılında ilk kez rol aldığı Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın (AŞT) kurucularındandır ve 25 sene genel sanat yönetmenliğini üstlenmiştir.

