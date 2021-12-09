Kaderimin Oyunu dizisi Gülsüm kimdir? Ayça Koptur kimdir, kaç yaşında?

Yeni başlayacak olan dizi konusu ve oyuncularının kimler olacağı konusunda merak uyandırıyor. Peki Kaderimin Oyunu dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Dizinin konusu nedir? Set çekimleri yapıldı mı?

AYÇA KOPTUR KİMDİR?

Aycan Koptur, Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde öğrenim görmüştür. Eğitimini tamamlamasının ardından Londra'ya yerleşen Koptur, burada da sinema eğitimi aldı. Salih Kuşu, Cinayet Süsü, Hayat Ağacı, Yılanların Öcü, Güldür Güldür, Yol Arkadaşım 2 gibi birçok dizi ve filmde rol aldı.