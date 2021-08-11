İrem Helvacıoğlu kimdir, hangi dizilerde oynamıştır ?

Sen Anlat Karadeniz dizisinde kendini sevdiren güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu kaç yaşındadır, nerelidir ve hangi dizlerde oynamıştır?

Kim Kimdir? 11.08.2021, 10:28
İrem Helvacıoğlu kimdir, hangi dizilerde oynamıştır ?

Sen Anlat Karadeniz dizisinde kendini sevdiren güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu kaç yaşındadır, nerelidir ve hangi dizlerde oynamıştır?

İrem Helvacıoğlu, yeni partneri Seçkin Özdemir ile Baş Belası dizisinde rol alıyor. Daha önce Sen Anlat Karadeniz ve Seni Çok Bekledim dizisinde rol alan genç oyuncu 30 yaşında. İşte İrem Helvacıoğlu'nun biyografisi...

İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?

2 Şubat 1990'da Almanya'da doğan İrem Helvacıoğlu oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezinde aldı. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde ilk kez izleyici karşısına çıktı. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde rol aldı. 2016'da No.: 309 dizisinde Pelin Su karakterini canlandırdı. Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterini canlandırdı.

İREM HELVACIOĞLU'NUN DİZİLERİ

Sinema
Yıl    Başlık    Rolü    Notlar
2014    Aşkın Dili        Yardımcı karakter
2016    Organik Aşk Hikâyeleri        Başrol oyuncusu
2017    Babası    Aslı    Başrol oyuncusu
2018    Kızım ve Ben    Serap    Başrol oyuncusu
2020    Eflatun        Başrol oyuncusu
Televizyon

Yıl    Başlık    Rolü    Notlar
2010    Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi        Yardımcı karakter
2012    Muhteşem Yüzyıl    Nurbahar Hatun (Clara)    Yardımcı karakter
2013-2014    Kurtlar Vadisi Pusu    Esra Türkmen    Yardımcı karakter
2015-2016    Güneşin Kızları    Tuğçe    Yardımcı karakter
2016-2017    No.: 309    Pelinsu    Yardımcı karakter
2018-2019    Sen Anlat Karadeniz    Nefes Zorlu Kaleli    Başrol oyuncusu
2021    Seni Çok Bekledim    Ayliz    Başrol oyuncusu

#İrem helvacıoğlu
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