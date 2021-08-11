İrem Helvacıoğlu kimdir, hangi dizilerde oynamıştır ?
Sen Anlat Karadeniz dizisinde kendini sevdiren güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu kaç yaşındadır, nerelidir ve hangi dizlerde oynamıştır?
Sen Anlat Karadeniz dizisinde kendini sevdiren güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu kaç yaşındadır, nerelidir ve hangi dizlerde oynamıştır?
İrem Helvacıoğlu, yeni partneri Seçkin Özdemir ile Baş Belası dizisinde rol alıyor. Daha önce Sen Anlat Karadeniz ve Seni Çok Bekledim dizisinde rol alan genç oyuncu 30 yaşında. İşte İrem Helvacıoğlu'nun biyografisi...
İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?
2 Şubat 1990'da Almanya'da doğan İrem Helvacıoğlu oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezinde aldı. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde ilk kez izleyici karşısına çıktı. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde rol aldı. 2016'da No.: 309 dizisinde Pelin Su karakterini canlandırdı. Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterini canlandırdı.
İREM HELVACIOĞLU'NUN DİZİLERİ
Sinema
Yıl Başlık Rolü Notlar
2014 Aşkın Dili Yardımcı karakter
2016 Organik Aşk Hikâyeleri Başrol oyuncusu
2017 Babası Aslı Başrol oyuncusu
2018 Kızım ve Ben Serap Başrol oyuncusu
2020 Eflatun Başrol oyuncusu
Televizyon
2010 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi Yardımcı karakter
2012 Muhteşem Yüzyıl Nurbahar Hatun (Clara) Yardımcı karakter
2013-2014 Kurtlar Vadisi Pusu Esra Türkmen Yardımcı karakter
2015-2016 Güneşin Kızları Tuğçe Yardımcı karakter
2016-2017 No.: 309 Pelinsu Yardımcı karakter
2018-2019 Sen Anlat Karadeniz Nefes Zorlu Kaleli Başrol oyuncusu
2021 Seni Çok Bekledim Ayliz Başrol oyuncusu
|İmsak
|03:35
|Güneş
|05:09
|Öğle
|12:17
|İkindi
|16:05
|Akşam
|19:15
|Yatsı
|20:42
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
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|2. Alanyaspor
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|3. Altay
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|4. Antalyaspor
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|5. Beşiktaş
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|6. Karagümrük
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|7. Fenerbahçe
|0
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|8. Galatasaray
|0
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|9. Gaziantep FK
|0
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|10. Giresunspor
|0
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|11. Göztepe
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|12. Hatayspor
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|13. Başakşehir
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|14. Kasımpaşa
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|15. Kayserispor
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|16. Konyaspor
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|17. Rizespor
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|18. Sivasspor
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|19. Trabzonspor
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|20. Malatyaspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
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|2. Altınordu
|0
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|3. Ankara Keçiörengücü
|0
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|4. Ankaragücü
|0
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|5. Erzurumspor
|0
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|6. Balıkesirspor
|0
|0
|7. Bandırmaspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Denizlispor
|0
|0
|11. Eyüpspor
|0
|0
|12. Gençlerbirliği
|0
|0
|13. Kocaelispor
|0
|0
|14. Manisa FK
|0
|0
|15. Menemenspor
|0
|0
|16. Samsunspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|0
|0
|18. Ümraniye
|0
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|19. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
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|2. Aston Villa
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|3. Brentford
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|4. Brighton
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|5. Burnley
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|6. Chelsea
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|7. Crystal Palace
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|8. Everton
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|9. Leeds United
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|10. Leicester City
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|11. Liverpool
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|12. Man City
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|13. M. United
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|14. Newcastle
|0
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|15. Norwich City
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|16. Southampton
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|17. Tottenham
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|18. Watford
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|19. West Ham
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|20. Wolverhampton
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