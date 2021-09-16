Haluk Bilginer Kimdir? Kaç Yaşındadır ?Nerelidir?

Nihat Haluk Bilginer ; 5 Haziran 1954 tarihinde İzmir' de doğmuştur., Türk oyuncu ve yönetmendir.

Haluk Bilginer, lise son sınıfta okulunun tiyatro koluna girerek Demokrat İzmir Gazetesi'nin açtığı liselerarası tiyatro yarışmasında ilk ödülünü aldı. Ardından da, Jürideki tiyatro müdürü Ragıp Haykır'ın davetiyle İzmir Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak çalışmaya başladı.

1971 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi. Devlet Konservatuvarı'ndaki eğitimini bitirdikten sonra Devlet Tiyatrosunda çalıştı. 1977'de İngiltere'ye Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi'nde (LAMDA) bünyesinde eğitimini sürdürdü. 1980 - 1993 yılları arasında İngiltere'de TV dizilerinde ve tiyatrolarda oyuncu olarak görev yaptı. EastEnders dizisinde 250 bölüm canlandırdığı Kıbrıslı Mehmet Osman rolüyle ün kazandı.

1987 yılında Gecenin Öteki Yüzü adlı film çekimi için İstanbul'a geldi ve hayatını bir süre İstanbul-Londra arasında sürdürdü. Hollywood'da "Indiana Jones" dizisinde, Türkiye'de de Yavuz Özkan'ın İki Kadın filminde rol aldı. 1996'da Tomris Giritlioğlu'nun 80. Adım filminde, ardından İstanbul Kanatlarımın Altında (İstanbul Kanatlarımın Altında), Usta Beni Öldürsene (Usta Beni Öldürsene), Masumiyet (Masumiyet) gibi ses getiren, ödüllü filmlerde rol aldı.

Haluk Bilginer, 1990 yılında kurucuları arasında yer aldığı Tiyatro Stüdyosu'nda sahnelenen oyunlarda başrolleri üstlendi. 1999 yılında Moda'da Zuhal Olcay ile birlikte Oyun Atölyesi'ni kurdu.



Haluk Bilginer en iyi film ve dizileri

Şahsiyet. Mesleği : Oyuncu. ...

Masumiyet. Senarist Zeki Demirkubuz. ...

Güle Güle. Senarist Fatih Altinoz. ...

Kış Uykusu. Senarist Ebru Ceylan, Nuri Bilge Ceylan. ...

Masum. Mesleği : Oyuncu. ...

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? Senarist Levent Kazak, Ezel Akay. ...

İstanbul Kanatlarımın Altında. ...

Tatlı Hayat.

ALDIĞI ÖDÜLLER

Türkiye'nin İlk Emmy Ödüllü Sanatçısı Haluk Bilginer'dir

Afife Tiyatro Ödülleri: En iyi erkek oyuncu,

Ankara Sanat Kurumu, En iyi çevirmen,Aldatma; 1997 ÇASOD, En İyi Oyuncu,Masumiyet; 34. Antalya Film Şenliği, En iyi erkek oyuncu,Masumiyet; 1998 Ankara Film Festivali, En iyi erkek oyuncu,Masumiyet; Adana Altın Koza, En iyi erkek oyuncu,Masumiyet ve Nihavent Mucize; Angers (Fransa) Film Festivali, En iyi erkek oyuncu,2004 yılında 9. Sadri Alışık Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu,Haluk Bilginer,

EVLİLİKLERİ

1987 yılında tanışıp 1992'de evlendiği Zuhal Olcay ile 14 Aralık 2004'te ayrıldı. Ardından bir süredir birlikte olduğu pop şarkıcısı ve dizi oyuncusu Aşkın Nur Yengi ile 6 Haziran 2006'da evlendi ve 2012 yılında boşandı. Çiftin Nazlı isminde bir kızları var.