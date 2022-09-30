Gerçeğin Peşinde Uğur Kimdir?
Hafta içi her gün ekranlarda yayınlanan Gerçeğin Peşinde programı yeni sezonda da izlenmeyi başardı. Çeşitli sorunların çözüme kavuşturulduğu programın yeni konukları merak ediliyor.
Hafta içi her gün ekranlarda yayınlanan Gerçeğin Peşinde programı yeni sezonda da izlenmeyi başardı. Çeşitli sorunların çözüme kavuşturulduğu programın yeni konukları merak ediliyor.
GERÇEĞİN PEŞİNDE
UĞUR KİMDİR?
Eşi tarafından ihanete uğradığını iddia eden genç adam Serap Paköz'den yardım istiyor. Çocuğunun velayetini isteyen çaresiz baba ekranlardan eşine sesleniyor. Şimdi gözler Uğur'un sorunun da.
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|8
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|6
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
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|6
|5
|16. Altınordu
|5
|3
|17. Erzurumspor
|5
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|6
|3
|19. Denizlispor
|6
|2
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|O
|P
|1. Arsenal
|7
|18
|2. M.City
|7
|17
|3. Tottenham
|7
|17
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Fulham
|7
|11
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|10
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|6
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|7
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|8
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|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Aston Villa
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|7
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|6
|17. Wolves
|7
|6
|18. West Ham United
|7
|4
|19. Nottingham Forest
|7
|4
|20. Leicester City
|7
|1