Gerçeğin Peşinde Hatice Kimdir?

Gerçeğin Peşinde programı hafta içi her gün izleyicileriyle buluşuyor. Çeşitli konulara çözüm bulmaya çalışılan programın yeni konuklarının kimler olduğu merak ediliyor.

GERÇEĞİN PEŞİNDE

HATİCE KİMDİR?

Hatice sorunlarının çözümü için programa başvurdu.

Hatice'nin kötü geçen aile hayatı için Serap Paköz ve ekibinin çare bulması bekleniyor.