Gelinim Mutfakta Yeşim kimdir?

Ekranların en sevilen yemek programı Gelinim Mutfakta yeni sezona hızlı başladı. Yarışmaya yeni katılan gelin ve kayınvalidelerin kimler olduğu merak ediliyor. İşte yeni sezon yarışmacılarından Yeşim..

GELİNİM MUTFAKTA

YEŞİM KİMDİR?

Geçen sezon da yarışmada başarı gösteren Yeşim bu sezon da ekranlarda olmayı başardı. Yeşim tüm Türkiye tarafından hamaratlığıyla tanındı. Her hafta altın kazanan Yeşim pes etmeden yarışmaya devam ediyor.