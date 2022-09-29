Gelinim Mutfakta Nurten Hanım Kimdir?

Gelinlerin kıyasıya yarıştığı yarışma programı kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta zorlu geçen programın yeni yüzleri merak ediliyor.

GELİNİM MUTFAKTA

NURTEN HANIM KİMDİR?

Gelinine destek olmak için yarışmaya katılan 52 yaşındaki Nurten hanım gelinine son derece güvendiğini belirtti. Bakalım bu hafta gelin-kaynana ekibinin performansı nasıl olacak?