Esra Erol'da Nejla hanım kimdir, konusu nedir?

ATV ekranlarının en çok izlenen gündüz kuşağı programı hafta içi her gün izleyicileriyle buluşuyor. Programda çeşitli sorunlarına çare bulamayanlara çareler aranıyor. Peki yeni konulardan Nejla hanımın konusu nedir, Nejla hanım kimdir?

ESRA EROL'DA NEJLA HANIM KİMDİR?

Nejla hanım 34 yaşında 14 yıllık eşi tarafından terk edilen çaresiz kadın Esra Erol'dan yardım istiyor. Ekranlardan eşine seslenen kadın eşinin geri dönmesini istiyor.

Bakalım Nejla hanımın sesine eşi kulak verecek mi?