Esra Bilgiç kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Ramo dizisinin Sibel'i Esra Bilgiç'in özel hayatı merak ediliyor. Yeni dizisi belli olan oyuncu Esra Bilgiç'in hayatı... Haberimizde.
Ramo dizisinin Sibel'i Esra Bilgiç'in özel hayatı merak ediliyor. Yeni dizisi belli olan oyuncu Esra Bilgiç'in hayatı... Haberimizde.
Esra Bilgiç, Kanunsuz Topraklar isimli dizide Uğur Güneş ile başrolde oynayacak. Daha önce Ramo, Diriliş Ertuğrul dizilerinde rol almıştı. İşte Esra Bilgiç'in biyografisi...
ESRA BİLGİÇ KİMDİR?
Burada Ertuğrul Gazi’nin eşi Halime Hatun karekterine hayat vermiştir. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek'in kaleme aldığı Bir Umut Yeter adlı dizide Derya rolünü canlandıran Esra Bilgiç, Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ile evlidir. 26 yaşındaki Bilgiç, 1.77 metre boyunda, 50 kilo ve Terazi burcudur.
Esra Bilgiç’in rol aldığı diziler:
Bir Umut Yeter (Derya) – 2018
Diriliş Ertuğrul (Halime Hatun) – 2017
Ramo (Sibel) - 2020
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