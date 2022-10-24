En Hamarat Benim Ümran Hanım Kimdir, Kaç yaşında?

Ekranların en sevilen yemek programı en çok izlenen program olmaya devam ediyor. Peki yeni yarışmacılardan Ümran hanım kimdir? Kaç yaşında?

EN HAMARAT BENİM

ÜMRAN HANIM KİMDİR?

36 yaşındaki Ümran hanımı yemek lezzetinde kendine güvenen Ümran haftaya iddialı başladı. Ümran'ın gününde nasıl başarı göstereceği merak ediliyor.