En Hamarat Benim Kibar hanım kimdir, kaç yaşında?

Ekranların en sevilen yemek yarışma programı En Hamarat Benim hafta içi her gün Fox Tv ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Yarışmaya her hafta farklı yarışmacılar katılıyor. Peki yeni yarışmacılardan Kibar hanım kimdir, yaşında?

EN HAMARAT BENİM KİBAR HANIM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

44 yaşındaki Yağmur hanım yemek yapma konusunda çok yetenekli olduğunu iddia ediyor. Kendine oldukça güvenen yarışmacının menüsü ve kaç puan alacağı merakla bekleniyor. Bakalım Kibar hanımın günü nasıl geçecek?