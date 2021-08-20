Emre YALÇIN kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Emre YALÇIN kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi...

İstanbul doğumlu olan Emre YALÇIN, ilk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da, lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamladı.

2006 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başladığı Yüksek lisans programından, 2008 yılında mezun oldu. Aynı sürede, İstanbul Barosuna bağlı olarak Avukatlık stajını tamamladı. Yüksek lisans eğitiminin ardından, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde doktora çalışmalarına başladı. Hâlihazırda doktora eğitimine devam etmektedir.

Mülki İdare Amirliği Mesleğine 2010 yılı Şubat ayında Tekirdağ Kaymakam Adayı olarak intisap etti. Kaymakam adaylığı süresince, yurtiçinde ve yurt dışında tamamladığı staj aşamalarından sonra Bolu İli Kıbrıscık İlçesinde 2013 – 2017 tarihleri arasında görev yaptı. Artvin İli Şavşat İlçesinde görev yapmakta iken 31.08.2018 tarih ve 2018/157 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Muş İli Malazgirt İlçesine Kaymakam olarak atandı. 22.01.2021 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından Nusaybin Kaymakamlığına görevlendirildi. İngilizce ve Almanca bilmektedir.

