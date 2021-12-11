Elkızı Harun kimdir? İsmail Ege Şaşmaz kimdir? kaç yaşında?

Ekranların sevilerek seyredilen dizisinin konusu nedir? Hangi konular ele alınmıştır? Elkızı dizisi konusu nedir? Elkızı dizisi yeni sezonda izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. El kızı oyuncuları kimler?

Harun Karasu / İSMAİL EGE ŞAŞMAZ

Yakışıklılığının ve kadınlar üzerinde bıraktığı etkinin farkındadır. Bu özelliklerini isteklerini elde etmek için kullanmaktan çekinmez. Geleneksel erkek kodlarına sahip değildir. Kadının paralı olması onu rahatsız etmez aksine bunu bir avantaj olarak görür. Ama sırf parası var diye de çirkin bir kadınla birliktelik yaşamaz.

Ezo, şimdiye kadar karşısına çıkan kadınlardan çok farklıdır. Tarzı, konuşması, giyimi Harun’a hiç uygun olmasa da, genç kız garip bir biçimde ilgisini çeker.