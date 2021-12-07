Didem Arslan Ümmü Gülsüm kimdir? Ümmü Gülsüm bulundu mu?

Didem Arslan programı tüm hızıyla devam ediyor. Programın konusu nedir konukları kimler? Program ne zaman saat kaçta hangi kanalda başlıyor? Bu haftaki konusu nedir?

ÜMMÜ GÜLSÜM BULUNDU MU?

Genç kızın çaresiz annesi Didem Arslan programına katıldı. Gözü yaşlı annenin hali yürekleri parçaladı. Kızından bir haber alamayan kadın kızının başına birşey geldiğinden endişeleniyor.

Ümmü Gülsüm sağlık durumunu , yaşayıp yaşamadığını herkes merak ediyor.