Baba dizisi İlhan Karakuş aslen kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Baba dizisi ilk bölümüyle ilgiyle izlenmeyi başardı. Dizi oyuncuları da merakla araştırılıyor. Peki dizi oyuncularından İlhan Karaçam aslen kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Baba dizisi ilk bölümüyle ilgiyle izlenmeyi başardı. Dizi oyuncuları da merakla araştırılıyor. Peki dizi oyuncularından İlhan Karaçam aslen kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hakan Kartuş Kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Lise hayatını Bursa Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Kurtaş'ın annesi resim öğretmeni, babası çocuk doktoru.
Annesi, Hakan 3 yaşındayken İktisat bölümünden mezun olup ardından tekrar sınava girerek resim öğretmenliğini de bitirmiştir.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|24
|52
|2. 1461 Trabzon FK
|24
|52
|3. Sivas Belediyespor
|24
|45
|4. Bodrumspor
|24
|44
|5. Çorum FK
|24
|43
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|24
|43
|7. Silahtaroğlu Vanspor FK
|24
|42
|8. Somaspor
|24
|41
|9. Afjet Afyonspor
|24
|38
|10. Ankaraspor
|24
|35
|11. İnegölspor
|24
|31
|12. Serik Belediyespor
|24
|30
|13. Etimesgut Belediyespor
|24
|29
|14. Diyarbekirspor
|24
|28
|15. Adıyaman FK
|24
|28
|16. Sarıyer
|24
|23
|17. Turgutluspor
|24
|23
|18. Ergene Velimeşespor
|24
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|24
|13
|20. Niğde Anadolu FK
|24
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|25
|60
|2. Konyaspor
|24
|48
|3. Adana Demirspor
|25
|41
|4. Başakşehir
|24
|40
|5. Alanyaspor
|25
|40
|6. Fenerbahçe
|25
|40
|7. Hatayspor
|25
|39
|8. Beşiktaş
|25
|38
|9. Gaziantep FK
|24
|35
|10. Kayserispor
|25
|35
|11. Sivasspor
|25
|34
|12. Karagümrük
|25
|33
|13. Galatasaray
|25
|29
|14. Kasımpaşa
|25
|28
|15. Antalyaspor
|25
|28
|16. Göztepe
|25
|27
|17. Giresunspor
|25
|26
|18. Rizespor
|25
|23
|19. Altay
|25
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|24
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|23
|48
|2. Ümraniye
|23
|46
|3. Erzurumspor
|23
|42
|4. Eyüpspor
|22
|40
|5. Bandırmaspor
|23
|39
|6. İstanbulspor
|22
|39
|7. Samsunspor
|22
|35
|8. Adanaspor
|23
|33
|9. Manisa Futbol Kulübü
|23
|29
|10. Gençlerbirliği
|23
|29
|11. Boluspor
|21
|28
|12. Keçiörengücü
|23
|28
|13. Tuzlaspor
|21
|27
|14. Kocaelispor
|23
|27
|15. Menemen Belediyespor
|23
|27
|16. Bursaspor
|22
|24
|17. Altınordu
|23
|22
|18. Denizlispor
|23
|21
|19. Balıkesirspor
|22
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|25
|63
|2. Liverpool
|24
|54
|3. Chelsea
|24
|47
|4. West Ham United
|25
|41
|5. M. United
|24
|40
|6. Arsenal
|22
|39
|7. Wolverhampton Wanderers
|23
|37
|8. Tottenham
|22
|36
|9. Brighton
|23
|33
|10. Southampton
|24
|29
|11. Leicester City
|22
|27
|12. Aston Villa
|23
|27
|13. Crystal Palace
|24
|26
|14. Brentford
|25
|24
|15. Leeds United
|23
|23
|16. Everton
|22
|22
|17. Newcastle
|23
|21
|18. Norwich City
|24
|17
|19. Watford
|23
|15
|20. Burnley
|21
|14