Aşk Mantık İntikam Tarık Şerbetçioğlu kimdir? kaç yaşında?

Aşk Mantık İntikam dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Aşkın intikamın çokça ele alındığı dizi nefesler tutularak seyrediliyor. Her hafta daha bir heyecanlı geçen dizide neler olacak oyuncuları kim konusu nedir? Aşk Mantık İntikam dizisi saat kaçta ne zaman başlıyor?

TARIK ŞERBETÇİOĞLU

1969 senesinde Balıkesir Edremit'te dünyaya gelen Tarık Şerbetçioğlu, 1987 yılında Paldır Kültür Tiyatrosu'nun oluşumunda yer alarak, tiyatro yaşamına başlamıştır. Güzellikler Evi Oyuncuları, Theatrama, Ağustos Kültür Merkezi adlı topluluklarda çalışmalar yapmış olan oyuncu, 1995 sezonunda Şehir Tiyatrolarında oyunculuğa başlamıştır.

Şehir tiyatrolarında Bir, Diğerlerinin Adı Ali, Ne Hepsi Ne Hiçbiri, Hürrem Sultan, Mankurt, Othello, İsli Sisli Pis Puslu (Ç.O), Hadi Mars’a gidelim (Ç.O), 3.Rıchard, Yaprak Dökümü, Kiralık Konak, Bağdat Hatun, Çılgın Dünya, Trafik Canavarını Gördünüz mü?(Ç.O), Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe, Balıkesir Muhasebecisi, İstanbul Hatırası, Toros Canavarı, Cibali Karakolu, Hisseyi Şayia isimli oyunlarda; Şehir tiyatroları dışında ise Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası, Utanç Duvarı, Laura, Evrensel Aracı Para, Uygarlık Çöplüğü, Kuyu ve Terzi Makası, Numan.net, Adı Maksut, İstanbul ve Aşk, Aşk ve Ayak Parmakları, Ayyar Hamza, Kapı Çarptı, Çöpçatan Müzikali, Şimdi Sırası mı ve Varyemez isimli oyunlarda görev almıştır.