Annemizi Saklarken dizisi oyuncusu Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir kaç yaşındadır instangram adresi nedir? Annemi Saklarken dizisi Füsun kimdir kaç yaşındadır instangram adresi nedir?

Annemi Saklarken dizisi tanıtım videoları yayınlandı peki dizinin konusu nedir oyuncuları kimlerdir hangi oyuncular dizide başrol oyuncusu olacak? Annemi Saklarken dizisi saat kaçta hangi kanalda başlayacak? Annemi Saklarken dizisi kaç sezon sürecek? Annemi Saklarken dizisi hangi sezon başalayacak?

YEŞİM CEREN BOZOĞLU KİMDİR?

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yönetmen, seslendirme sanatçısı ve eğitmendir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Yeşim Ceren Bozoğlu, sanat yaşamına tiyatro ile başladı.

ANNEMİ SAKLARKEN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tanıtım videoları yayınlanan dizinin yakında başlayacağı tahmin ediliyor.

ANNEMİ SAKLARKEN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Annemi Saklarken dizisinin konusu: bir annenin dram dolu hayatını anlatmaktadır. Dizide konu olan anne 3 çocuklu ve hayatta tek başına mücadele veriyor zorluklar, yoksulluklar yaşayıpta asla pes etmeyen güçlü bir annenin dramatik hayatını hep birlikte izleyeceğiz.