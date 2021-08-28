Ali Recai Yerlikaya kimdir?
Ali Recai Yerlikaya kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Ali Recai Yerlikaya kimdir, nereli ve kaç yaşında?
1990 yılında Konya’da doğdu. 2012 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.
2014 yılında İçişleri Bakanlığı’nda uzman yardımcısı olarak kamu görevine adım attı. Yaklaşık 1 yıl görev yaptıktan sonra kaymakamlık sınavını kazanarak mülki idare amirleri arasına katıldı. Sırasıyla Karaman’da vilayet, Sivas-Şarkışla ve Hatay-Dörtyol’da kaymakam refikliği, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda teftiş stajını tamamladı. Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde kaymakam vekilliği yaptı. İngiltere’de Sheffield Üniversitesi’nde İngilizce dil eğitimi aldı. İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 103.Dönem Kaymakamlık Kursunu başarı ile tamamlayarak Ordu/İkizce'ye kaymakam olarak atandı.07.08.2019 tarih ve 2019/268 sayılı Kararname ile ilçemiz kaymakamlığına atanmış olup, göreve başlamıştır.
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