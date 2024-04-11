Yapmış olduğu telefon görüşmesinde taziyelerini sunan Karamollaoğlu, "Rabbim rahmetiyle muamele etsin, derecelerini ali etsin. Biz gerçekten büyük bir şok yaşadık. Bugünkü bu haberle son derece vahşi bir saldırıyla karşı karşıyayız. Bu siyonistlerin vahşetinin göstergesi olduğu kadar, bizi üzen bir başka durum ise, elimizden hiçbir şey gelmiyor oluşudur. Size yardım edemiyor olmanın büyük acısını yaşıyoruz. Size sonuna kadar dua ediyoruz; bütün kalbimizle, benliğimizle. Rabbim bir an önce bu savaşı durdursun. Bir an önce bu acılar son bulsun. Lütfen duadan başka yapabileceğimiz bir şey olursa lütfen belirtin" ifadelerini kullandı.

Sonrasında İsmail Heniyye ise "Bu duruşunuzdan dolayı Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Allah ecrinizi versin. Duygularınız için de taziyeniz için de teşekkür ederim. Rabbim bu vefat edenleri şehit olarak huzuruna kabul etsin, cennette buluştursun. Bu vefat edenleri, Kudüs'ün özgürlüğü yolunda vesile kılsın" dedi.