Dağcılar Zorlu Hava Şartlarına Rağmen Hedefe Koşuyor

Doğubayazıt ilçesinden gelen dağcılar, hazırlıklarını tamamlayarak zorlu tırmanışa geçseler de, aniden bastıran kar ve fırtına, tırmanışlarını zorlaştırdı.

İlk Kamp Alanına Ulaşımda Zorluklar

Yerel rehber Cuma Saltik önderliğinde yapılan yürüyüş, 3,200 rakımdaki kamp alanına ulaşmalarını sağlarken, burada dinlenip yüksek rakıma uyum sağlamaya çalıştılar.

Kar Yağışı Dağcıları Yıldızsız Bıraktı

Ertesi gün yeniden tırmanışa geçmeyi hedefleyen dağcılar, 4,200 rakımda karşılaştıkları yoğun kar yağışı ve fırtına ile zor anlar yaşadılar.

Buzulların Üzerinde Zirveye Ulaşmanın Gururu

Zirveye ulaşmak için buzulların üzerinden yürüyen dağcılar, zorlu koşullara rağmen başarılı bir tırmanış gerçekleştirdiklerinde mutluluklarını paylaştılar.