Söz konusu gelişmelerin ardından bir açıklama da Vanlı İş İnsanı Zahir Kandaşoğlu’ndan geldi. Kandaşoğlu; “Gerçekten Van halkı olarak hayretler içindeyiz. Çok sakin ve güvenli ortamı içinde geçen ve hiçbir olumsuzluk yaşanmadan süren seçim, halkın verdiği kararla sonuçlandı” dedi.

SAĞDUYU ÇAĞRISI

Kandaşoğlu, yaptığı paylaşımda; “Herkes seçim boyunca demokratik ortamda, huzurlu bir şekilde kendisini anlattı. Herkes kendi çalışmasını çok rahat ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi, kimse kimseye karışmadı, kimse kimseyi rahatsız etmedi. Halk iradesini ortaya koydu ancak halkın ne olduğunu anlamadığı, bir anda alınan bir kararla Van'da ortam savaş alana döndü, olacak gibi değil gerçekten yazık. Herkesi sağduyulu olmaya ve halkın iradesine saygılı olmaya davet ediyoruz. Ülkemiz bunları hak etmiyor” ifadelerini kullandı.