Doğu kadınlarının gözdesi: Kıras fistanlar 

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Yasaklar kalkınca, geçmişten günümüze kadar Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde kadınların gözdesi olan kıras fistanlara da rağbet arttı. Rengârenk fistanlar, kadınların özel günlerinin kurtarıcısı oluyor.

Her yörenin kendine yas yaşam biçimi, kültürü, dini inancı, gelenek ve görenekleri vardır. Bu yöreler; dilleri, yemekleri ve kıyafetleriyle kültürlerini gün yüzüne çıkarırlar. Yöresel kıyafetler, herhangi bir bölgede yaşayan insanların tarzını ve yaşam biçimini en güzel şekilde yansıtır. Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan kadınlar, geçmişten gelen bir geleneği geleceğe taşıyorlar.

‘Geleneğin kaybolmaması’

Geçmişte Kürt kadınlarının günlük hayatlarında sıklıkla kullandıkları kıras fistanlar hâlâ varlığını sürdürüyor. Yöredeki kadınlar, nişan ve düğün gibi özel günlerde fistan giyerek bu geleneğin kaybolmaması için emek harcıyorlar. Dubai’den İstanbul’a getirilen kumaşlar; Van’a, Hakkâri’ye, Ağrı’ya, Diyarbakır’a doğru yola çıkıyor. Yolculuğun bitimiyle kadınlar, özel günler için fistan satan yerlerin kapısını çalıyor. Üretim yapan iş yerleri, bölgede yılın her döneminde ilgi gören yöresel kıyafetlere olan talebi karşılıyor.

‘Özel günler için’

Fistanların fiyatları da kalitesine göre değişiyor. Çoğunlukla taşlı, pullu, kadife fistanlar kadınların gözdesi oluyor. Bütçelerine ve zevklerine göre kıras fistan seçen kadınlar bu defa da terzilerin yolunu tutuyorlar. Terzilerde beğendikleri fistanları, istedikleri gibi diktiren kadınlar, özel günler için hazırlıklarını tamamlamış oluyorlar.

‘Covid-19 etkiledi’

Covid-19 salgını, yıllardır rağbetin hiç azalmadığı yöresel kıyafetleri de vurdu. Yasaklarla beraber düğünlere, nişan törenlerine gelen kısıtlamalar kıras fistan satan esnafını da etkiledi. Pandemi sürecinde azalan satışlar, yasakların kalkmasıyla beraber tekrar eski haline dönmeye başladı.

‘Rağbet iyi’

Yaklaşık 8 yıldır kıras fistan satışı yaptığını söyleyen Orhan Karaca, pandemiden kötü etkilendiğini vurgulayarak, “Pandemiden etkilenmeyen esnaf olmadığı gibi, biz de bu sektörün esnafı olarak aynı şekilde etkilendik. Özellikle bu yasaklardan sonra düğün sezonu açıldı ve bu düğün sezonunun açılmasıyla millet daha düğünlere ilgi gösterdi. Şu anda yöresel kıyafetlere rağbet iyi” diye konuştu.

‘Hazır giyimden yana değiliz’

Hazır giyimden yana olmadıklarını belirten Karaca, “Biz bu sektörün esnafı olarak hazır giyimden yana değiliz. Yöresel kıyafetler hazır giyimden katbekat daha üstündür. Bu yörenin kumaşlarıdır. Her yörenin kendine has giyimi olur, bizim de yörenin de bu kumaşlardır. Gelenek göreneklerimizdir” dedi.

‘Kadınların çoğu almak istiyor’

Çoğu kadının bütçesi yetmediği için istedikleri yöresel kıyafetleri alamadığının altını çizen esnaf Cahit Yılmaz şöyle konuştu: “Hazirandan sonra bir kıpırdama oldu. Düğün salonları açıldı. Fakat yine de insanlar, parasızlıktan dolayı gelip alamıyor. Yöresel kıyafetlere rağbet çok. Kadınların çoğu giymek istiyor. Bunu normal hayatlarında kullanmak istiyorlar ama insanlar ekonomik durumlarından dolayı alamıyorlar.”