Aileler Regl Dönemini Kız Çocuklarına Ne Zaman Anlatılmalı?

ÇOCUĞA GELİŞİMİNE BAKILARAK AÇIKLAMA YAPILMALI

2 - 8 yaş arasındaki kız çocuklarına regl dönemi hakkında bilgi verilmesinin gerekli olmadığını ifade eden Uzman Klinik Psikolog Duygu Barlas, "Hatta ergenlik veya ön ergenlik dönemine gelmemiş kız çocuklarına bu konuda bilgi verilmesi, zaman zaman endişe uyandırıcı olabiliyor. Çünkü bu yaştaki çocukların aklına kanama denildiğinde yara ve kaza gibi olumsuz içerikli kelimeler geliyor. Bu çağrışım da onlar için endişe edici olabiliyor. 2 ila 8 yaş aralığından sonra kız çocuğunun gelişimine bakılarak göğüslerin ve kalçaların gelişmesi, tüylenmelerin olması gibi ergenlik çağı belirtileri de varsa belirtiler iyice gözlemlenerek çocuğa regl döneminin ne olduğu hakkında bilgi verilmesi önemlidir. Yani çocuğun yaşından ziyade, gelişimi göz önüne alınarak bir açıklama yapılması daha uygun olacaktır. Bunu en iyi ebeveynler ya da birincil bakım verenler kimse onlar daha iyi bilecektir." dedi.

OLUMSUZ YARGI İÇEREN TANIMLAMALARA DİKKAT!

Uzman Klinik Psikolog Duygu Barlas, 'Regl döneminin açıklanması için yaş aralığı belirlendikten veya doğru zaman tespit edildikten sonra içeriğinin ne olacağına karar vermek ikinci önemli noktadır' dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Açıklama yapılırken ebeveynlerden birinin öncelikli olarak genci kaygıya sevk etmemesine dikkat etmesi gerekiyor. Kanamanın olacağının ancak bu kanamanın çok ağrı ve acı verici bir durum olmadığı belirtilmeli. 'Yakın bir zamanda kanama yaşayacaksın. Bunu belirli bir yaşa gelen her kadın yaşayabilir. Ancak bil ki, bu endişe verici ya da senin bedenine zarar verecek bir şey olmayacak. Çok büyük bir acı ya da ağrı yaşamayacaksın' diyerek olayın çok travmatik olmadığını belirtmek genci güvende hissettirecektir. Bir diğer önemli nokta ise regl döneminin menstrüasyon kanamasının olumsuz içeriklerle eşleştirilmemesidir. Durumu açıklayacak kişinin 'kirleneceksin, çok ağrın olacak, hastalanacaksın, bu dönemde kendini herkesten, her şeyden sakınman gerekir' gibi olumsuz yargı içeren tanımlamalarda bulunmaması gerekiyor. Çünkü menstrüasyon kanaması ile ilgili söylenebilecek her yargı, ileride gencin bedenini sevmemesine, kadınlığını reddetmesine, kadınlığından utanmasına ve başka birçok soruna yol açabilir."

HİJYENE ÖNEM VERİLMELİ

Bir diğer önemli noktanın ise hijyenin nasıl sağlanacağı olduğunu ifade eden Barlas, "Ne tür pedler var, nasıl kıyafetler giyilebilir, bu kıyafetlerin içinde nasıl rahat edebilirsin, pedleri nasıl kullanabilirsin gibi konuşmaların açık ve net bir şekilde gençle yapılması gerekiyor. Hatta genç, menstrüasyon dönemine girmeden önce pedler görsel olarak tanıtılıp asıl kullanılacağı gösterilebilir. Bu durum gencin yaşayacağı sürece hazırlıksız yakalanmasını önleyecektir. Son yapılması gereken şey ise kanamanın anatomik ve biyolojik olarak anlatılmasıdır ve bunun da yine görsel bir şekilde yapılması faydalı olacaktır. Bir anatomi kitabı üzerinde üreme organlarının ne olduğunu, kanamanın nasıl gerçekleşeceğini ve biyolojik temellerinin ne olduğunun anlatılması gerekir." diye konuştu.

AYNI ANDA FARKLI DUYGULAR YAŞAYABİLİYORLAR

Gençlerin regl yaşadığında üzülebileceklerini, sevinebileceklerini, huzursuzluk yaşayabileceklerini ve öfkelenebileceklerini söyleyen Barlas, "Birden fazla duyguyu aynı anda yaşayabilirler. Öncelikle birey bunun doğal bir durum olduğunu kabul etmeli ve bir ebeveyn olarak gence de bunu ifade etmeli. Regl olan kişi o an duygusal duygu değişimleri yaşayabilirken aynı zamanda ağrı gibi fiziksel belirtileri de yaşayabilir. Bu süreçle başa çıkabilmesi için genç bireyi telkin edecek bir üslupla konuşmak, bu durumu başka insanların da yaşadığını belirtmek önem taşıyor. Genç daha önce regl süreci ile ilgili bilgi sahibi de olsa, süreci ilk kez deneyimlediği için bu durumun sadece kendisinin başına geldiğini de düşünebilir. Burada ebeveynin üzerine düşen görev genci rahatlatmak ve süreci daha rahat atlatmasına yardımcı olmaktır." dedi.

kaynak:yenikadin.com